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Частина Одеси залишилася без світла і води

21:08 11.09.2026 Пт
2 хв
Сталася локальна аварія на електромережі
aimg Олена Бджола
Частина Одеси залишилася без світла і води Фото: У частині Одеси зникли світло і вода (Getty Images)
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Комунальники працюють, щоб якомога швидше повернути світло та воду в кожну оселю Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Одеської міської ради у Telegram і ДТЕК "Одеські електромережі" у Facebook.

В Одесі перебої зі світлом і водою

Близько 15.00 сталася аварійна ситуація на електрообладнанні. Тимчасово без світла залишилися жителі частини Приморського району міста Одеси.

А о 18:35 світло зникло у мешканців частково Київського та Хаджибейського району Одеси.

"Можливі перебої в роботі критичної інфраструктури. Ми працюємо, щоб якомога швидше усунути несправність", - написали в ДТЕК.

Пізніше мерія повідомила, що у зв'язку із відсутністю електроенергії тимчасово припинено водопостачання Київського та Хаджибейського районів. У Приморському районі можливе тимчасове зниження тиску води.

Було знеструмлено деякі об'єкти "Інфоксводоканалу" та наявні резервні вводи до них, йдеться у повідомленні.

"Після усунення аварії енергетиками та забезпечення електропостачання буде поступово відновлено подачу води", - заявили в Одеській міській раді.

Раніше РБК-Україна писало, що увечері 8 вересня Миколаїв і Херсон одночасно залишилися без електрики через ворожий обстріл.

Крім того, 20 серпня у Сумській та Чернігівській областях сталися масштабні аварійні відключення світла. На Чернігівщині без електрики залишилося близько 200 тисяч абонентів, а у Сумах проблеми з водою.

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