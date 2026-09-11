Часть Одессы осталась без света и воды

Коммунальщики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет и воду в каждый дом Приморского, Хаджибейского и Киевского районов Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Одесского городского совета в Telegram и ДТЭК "Одесские электросети" в Facebook.

В Одессе перебои со светом и водой

Около 15:00 произошла аварийная ситуация на электрооборудовании. На время без света остались жители части Приморского района города Одессы.

В 18:35 свет исчез у жителей частично Киевского и Хаджибейского района Одессы.

"Возможны перебои в работе критической инфраструктуры. Мы работаем, чтобы поскорее устранить неисправность", - написали в ДТЭК.

Позже мэрия сообщила, что в связи с отсутствием электроэнергии временно прекращено водоснабжение Киевского и Хаджибейского районов. В Приморском районе возможно временное понижение давления воды.

Были обесточены некоторые объекты "Инфоксводоканала" и резервные вводы к ним, говорится в сообщении.

"После устранения аварии энергетиками и обеспечения электроснабжения будет постепенно возобновлена подача воды", - заявили в Одесском городском совете.

Ранее РБК-Украина писалj, что вечером 8 сентября Николаев и Херсон одновременно остались без электричества из-за вражеских обстрелов.