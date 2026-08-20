Без світла сотні тисяч абонентів: у двох областях сталися аварійні відключення
20 серпня у Сумській та Чернігівській областях сталися масштабні аварійні відключення світла. На Чернігівщині без електрики залишилося близько 200 тисяч абонентів, а у Сумах проблеми з водою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Чернігівобленерго", "Суміобленерго", а також на Міськводоканал Сумської міської ради.
Що відбувається на Сумщині
Масштабне знеструмлення
У частині Сумської області зафіксовано масштабне аварійне вимкнення електроенергії. Енергетики вже займаються відновленням розподілу електрики.
Отримати інформацію про причини відключення на конкретну адресу споживачі можуть через особистий кабінет E-Svitlo, розділ "Відключення" на сайті АТ "Сумиобленерго", а також за телефонами кол-центру: 0 800 300 247 та 0542 659 659.
На Чернігівщині без світла 200 тисяч абонентів
У Чернігівській області електропостачання припинилося у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському та Чернігівському районах.
Причиною стали аварійні проблеми в мережах НЕК "Укренерго". За даними енергетиків, без електрики залишаються близько 200 тисяч абонентів.
Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.
Через перебої відключили водоканал
Де тимчасово немає води
Через проблеми з енергопостачанням 20 серпня з 14:07 було знеструмлено об'єкти КП "Міськводоканал". Жителів попросили з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
Після стабілізації ситуації водопостачання обіцяють повернути до звичайного режиму. Про поточну ситуацію підприємство повідомляє додатково.
Для зв'язку з диспетчерською службою КП "Міськводоканал" доступні телефони: 050 407-81-10 та 067 548-21-12.
Нагадуємо, що уряд України скасував графіки обмежень електроенергії для промислових та комерційних споживачів, які забезпечують щонайменше 80% свого енергоспоживання за рахунок імпорту чи власної генерації.