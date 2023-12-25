ua en ru
Пн, 25 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Частина Одеси залишилася без світла

Одеса, Понеділок 25 грудня 2023 18:01
UA EN RU
Частина Одеси залишилася без світла Фото: частина Одеси залишилася без світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Частина Хаджибейського району Одеси залишилася без електропостачання сьогодні, 25 грудня, увечері. Причину встановлюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК Одеські електромережі.

"25 грудня о 16:56 сталося аварійне відключення обладнання на одній з підстанцій Одеси. Тимчасово без світла залишилася частина Хаджибейського району (мікрорайон Черемушки)", - зазначають у ДПЕК.

За інформацією компанії, на місце вже прибули спеціалісти. Вони встановлюють причину відключення світла.

Насамперед вони спробують відновити електропостачання для об'єктів критичної інфраструктури та клієнтів за допомогою резервних джерел живлення, де це можливо.

Орієнтовний час повернення світла у ДТЕК обіцяють повідомити додатково.

Загроза відключень світла через обстріли

Нагадаємо, минулої зими по всій Україні запроваджували графіки відключень світла. Це був вимушений захід, оскільки росіяни регулярно били по українських об'єктах енергетичної інфраструктури.

Цієї осені українські чиновники неодноразово наголошували, що енергосистема готова до зими. При цьому відключення світла не планують вводити, якщо не буде серйозних пошкоджень в результаті обстрілів.

Директор компанії YASNO Сергій Коваленко нещодавно заявляв, що якщо буде комфортна погода, то зиму українці можуть пройти без відключень світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса вимкнення світла
NEWS
У Повітряних силах поки не бачать сенсу у доставці F-16 в Україну: названо причину
У Повітряних силах поки не бачать сенсу у доставці F-16 в Україну: названо причину
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ