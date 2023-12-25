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Часть Одессы осталась без света

Одесса, Понедельник 25 декабря 2023 18:01
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Часть Одессы осталась без света Фото: часть Одессы осталась без света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Часть Хаджибейского района Одессы осталась без электроснабжения сегодня, 25 декабря, вечером. Причину устанавливают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Одесские электросети.

"25 декабря в 16.56 произошло аварийное отключение оборудования на одной из подстанций Одессы. Временно без света осталась часть Хаджибейского района (микрорайон Черемушки)", - отмечают в ДТЭК.

По информации компании, на место уже прибыли специалисты. Они устанавливают причину отключения света.

В первую очередь они попытаются восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры и клиентов при помощи резервных источников питания, где это возможно.

Ориентировочное время возвращения света в ДТЭК обещают сообщить дополнительно.

Угроза отключений света из-за обстрелов

Напомним, прошлой зимой по всей Украине вводили графики отключений света. Это была вынужденная мера, поскольку россияне регулярно били по украинским объектам энергетической инфраструктуры.

Этой осенью украинские чиновники неоднократно подчеркивали, что энергосистема готова к зиме. При этом отключения света вводить не планируют, если не будет серьезных повреждений в результате обстрелов.

Директор компании YASNO Сергей Коваленко недавно заявлял, что если будет комфортная погода - то зиму украинцы могут пройти без отключений света.

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