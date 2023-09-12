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Частина Одеси залишилася без світла

Ілюстративне фото: частина Одеси залишилася без світла (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Одесі частина мешканців залишилася без електроенергії через технічні причини 12 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укренерго та Одеську міську раду.

"Через технічні причини частково знеструмлені споживачі в м. Одеса. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", - повідомили в Укренерго.

В Одеській міській раді додали, що сьогодні ДТЕК проводить аварійно-відновлювальні роботи на низці районних електричних мереж.

  • На Південній РЕМ проводять роботи з 09:00 до 17:00. 
  • На Центральній РЕМ - з 08:00 до 19:00, але на Шота Руставелі, 9 - з 09:00 до 17:00.
  • На Північний РЕМ - 06:00 до 22:00, але на Академіка Панкратової вул. 1-31а, Володимира Хавкіна вул.,1-31, Кругова вул.,10Б-58 - з 08:00 до 19:00.

Світло в Одесі

В Одесі та області періодично виникають проблеми з електроенергією. Вони можуть бути пов'язані з ремонтними роботами або ж російськими обстрілами.

Так, 6 вересня через атаку дронів по Одеській області мешканці Кілії частково залишились без світла.

А 19 серпня в Одеському районі відключали світло через ремонтні роботи.

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Одесавимкнення світлаЕлектроенергія