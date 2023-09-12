Частина Одеси залишилася без світла

В Одесі частина мешканців залишилася без електроенергії через технічні причини 12 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укренерго та Одеську міську раду.
"Через технічні причини частково знеструмлені споживачі в м. Одеса. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", - повідомили в Укренерго.
В Одеській міській раді додали, що сьогодні ДТЕК проводить аварійно-відновлювальні роботи на низці районних електричних мереж.
В Одесі та області періодично виникають проблеми з електроенергією. Вони можуть бути пов'язані з ремонтними роботами або ж російськими обстрілами.
Так, 6 вересня через атаку дронів по Одеській області мешканці Кілії частково залишились без світла.
А 19 серпня в Одеському районі відключали світло через ремонтні роботи.
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