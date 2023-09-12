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Часть Одессы осталась без света

Иллюстративное фото: часть Одессы осталась без света (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Одессе часть жителей осталась без электроэнергии по техническим причинам 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго и Одесский городской совет.

"По техническим причинам частично обесточены потребители в г. Одесса. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - сообщили в Укрэнерго.

В Одесском городском совете добавили, что сегодня ДТЭК проводит аварийно-восстановительные работы на ряде районных электрических сетей.

  • На Южной РЭС проводят работы с 09:00 до 17:00.
  • На Центральный РЭС - с 08:00 до 19:00, но на Шота Руставели, 9 - с 09:00 до 17:00.
  • На Северный РЭС - 06:00 до 22:00, но на Академика Панкратовой ул. 1-31а, Владимира Хавкина ул., 1-31, Круговая ул., 10Б-58 - с 08:00 до 19:00.

Свет в Одессе

В Одессе и области периодически возникают проблемы с электроэнергией. Они могут быть связаны с ремонтными работами или же российскими обстрелами.

Так, 6 сентября из-за атаки дронов по Одесской области жители Килии частично остались без света.

А 19 августа в Одесском районе отключали свет из-за ремонтных работ.

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