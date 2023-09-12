Часть Одессы осталась без света

В Одессе часть жителей осталась без электроэнергии по техническим причинам 12 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго и Одесский городской совет.
"По техническим причинам частично обесточены потребители в г. Одесса. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - сообщили в Укрэнерго.
В Одесском городском совете добавили, что сегодня ДТЭК проводит аварийно-восстановительные работы на ряде районных электрических сетей.
В Одессе и области периодически возникают проблемы с электроэнергией. Они могут быть связаны с ремонтными работами или же российскими обстрелами.
Так, 6 сентября из-за атаки дронов по Одесской области жители Килии частично остались без света.
А 19 августа в Одесском районе отключали свет из-за ремонтных работ.
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