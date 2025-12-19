Часть Одессы осталась без воды, света и тепла из-за попадания в энергообъекты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака .

Согласно информации ГВА, часть одного из густонаселенных районов Одессы временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.

Ударной волной также получило повреждения жилье одесситов.

Специалисты уже работают над восстановлением, заверил Лысак.

Также он сообщил, что сейчас есть информация об одной пострадавшей средней степени тяжести. Она доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая помощь.



"На месте работают все необходимые коммунальные службы. Проводится оценка масштабов повреждений жилья и сбор информации для оказания дальнейшей помощи жителям", - написал глава ГВА.

Также он напомнил, что коммунальные пункты несокрушимости продолжают работать круглосуточно по всему городу.