Частина Одеси залишилась без опалення: в мерії назвали причину

Сьогодні, 13 грудня, через аварійне відключення тимчасово припинено теплопостачання в частині Одеси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мерію Одеси.
В мерії пояснили, що без опалення сьогодні лишилась значна частина Одеси. Загалом тимчасово припинено теплопостачання за наступними адресами:
"Сьогодні, до кінця дня, планується завершення робіт на аварійних ділянках", - наголосили в адміністрації міста.
Нагадаємо, сьогодні вночі в результаті російського обстрілу в Одесі впали уламки збитих "шахедів".В результаті в місті почалась пожежа.
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