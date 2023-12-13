Часть Одессы осталась без отопления: в мэрии назвали причину

В мэрии объяснили, что без отопления сегодня осталась значительная часть Одессы. В общем временно прекращено теплоснабжение по следующим адресам:

Адмиральский проспект 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 16А, 6А;

ул. Бригадная 62;

ул. Героев-Пограничников 2,4;

ул. Геранева, 2;

ул. Докова 12,13,17,19,20,21;

ул. Лунина, 7А,7Б,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,15А;

ул. Мачтовая 6,8,10,12,14,15,16,18, 22С;

ул. Новаторов, 5,3,15,17,5А;

ул. Палубная 5,6,7,8,10;

переулок Палубный, 1,2,3,4,5;

ул. Судостроительная, 5,7,9,11,13,15,17,21;

ул. Танкерная, 2,11,13,14;

ул. Трудовая, 2,3,4,5,6,8,9,10,12,13 14,16;

Швыгина, 18А.

"Сегодня, до конца дня, планируется завершение работ на аварийных участках", - отметили в администрации города.

Напомним, сегодня ночью в результате российских обстрелов в Одессе упали обломки сбитых "шахедов". В результате в городе начался пожар.

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