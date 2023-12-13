Часть Одессы осталась без отопления: в мэрии назвали причину

Сегодня, 13 декабря, из-за аварийного отключения временно прекращено теплоснабжение в части Одессы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэрию Одессы.
В мэрии объяснили, что без отопления сегодня осталась значительная часть Одессы. В общем временно прекращено теплоснабжение по следующим адресам:
"Сегодня, до конца дня, планируется завершение работ на аварийных участках", - отметили в администрации города.
Напомним, сегодня ночью в результате российских обстрелов в Одессе упали обломки сбитых "шахедов". В результате в городе начался пожар.
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