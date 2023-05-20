Частина Одеси залишилась без світла через аварію: коли відновлять

Частина Одеси залишилась без світла через аварію на одній із високовольтних підстанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК .

Сьогодні, 20 травня, о 18:17 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси.

Без світла тимчасово залишилися 14 тисяч клієнтів у Хаджибейському (колишньому Малиновському) районі, мікрорайон Черемушки. Проте енергетики повідомили, що вони вже працюють над усуненням наслідків аварії та частково, де це можливо, перезапилюють клієнтів на резервну лінію.

"Орієнтовний час відновлення світла - 21:00", - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, днями росіяни вдарили по Одеській області та влучили у промисловий об'єкт.

Окрім того, у Повітряних силах розповіли детальніше про результати ракетної атаки.

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