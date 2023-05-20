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Часть Одессы осталась без света из-за аварии: когда восстановят

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Одесса, Суббота 20 мая 2023 20:26
Часть Одессы осталась без света из-за аварии: когда восстановят Фото: часть Одессы осталась без света (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Часть Одессы осталась без света из-за аварии на одной из высоковольтных подстанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК.

Сегодня, 20 мая, в 18.17 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы.

Без света временно осталось 14 тысяч клиентов в Хаджибейском (бывшем Малиновском) районе, микрорайон Черемушки. Однако энергетики сообщили, что они уже работают над устранением последствий аварии и частично, где это возможно, переопыляют клиентов на резервную линию.

"Ориентировочное время восстановления света - 21:00", - сообщили в ДТЭК.

Напомним, на днях россияне ударили по Одесской области и попали в промышленный объект.

Кроме того, в Воздушных силах подробнее рассказали о результатах ракетной атаки.

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