Частина обладнання на ЧАЕС знеструмлена після атаки дрона, - Держатомрегулювання

Атака дрона на ЧАЕС

14 лютого Росія завдала удару безпілотником по укриттю ЧАЕС. Дрон був обладнаний фугасною бойовою частиною і йшов на висоті 85 метрів, через що його не зафіксували радари.

Як розповідав голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко, наслідки атаки могли б бути катастрофічними, якби безпілотник влучив 15 метрів убік від місця ураження.

Тим часом ДАЗВ повідомило, що станом на сьогоднішній ранок на ЧАЕС були призупинені роботи з гасіння пожежі. Триває моніторинг ситуації за допомогою безпілотника.

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