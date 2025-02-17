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Частина обладнання на ЧАЕС знеструмлена після атаки дрона, - Держатомрегулювання

Фото: наслідки атаки дрона на ЧАЕС (t.me/ermaka2022)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок атаки ворожого безпілотника, яка сталась 14 лютого, частина обладнання нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) залишається знеструмленою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Держатомрегулювання Олега Корікова під час брифінгу.

"Є проблеми з електропостачанням, оскільки відбуваються аварійно-рятувальні роботи і частина обладнання знеструмлена у зв'язку із застосуванням води", - пояснив Коріков. 

За його словами, на ЧАЕС: 

  • пошкоджене вантажопідйомне обладнання; 
  • не працюють вентиляційні системи. 

Водночас радіоактивний фон тримається в тих межах, які були до атаки.

Атака дрона на ЧАЕС

14 лютого Росія завдала удару безпілотником по укриттю ЧАЕС. Дрон був обладнаний фугасною бойовою частиною і йшов на висоті 85 метрів, через що його не зафіксували радари.

Як розповідав голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко, наслідки атаки могли б бути катастрофічними, якби безпілотник влучив 15 метрів убік від місця ураження.

Тим часом ДАЗВ повідомило, що станом на сьогоднішній ранок на ЧАЕС були призупинені роботи з гасіння пожежі. Триває моніторинг ситуації за допомогою безпілотника.

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ЧАЕС