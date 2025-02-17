Часть оборудования на ЧАЭС обесточена после атаки дрона, - Госатомрегулирования

Атака дрона на ЧАЭС

14 февраля Россия нанесла удар беспилотником по укрытию ЧАЭС. Дрон был оборудован фугасной боевой частью и шел на высоте 85 метров, из-за чего его не зафиксировали радары.

Как рассказывал глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Григорий Ищенко, последствия атаки могли бы быть катастрофическими, если бы беспилотник попал 15 метров в сторону от места поражения.

Между тем ГАЗО сообщило, что по состоянию на сегодняшнее утро на ЧАЭС были приостановлены работы по тушению пожара. Продолжается мониторинг ситуации с помощью беспилотника.

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