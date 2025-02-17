ua en ru
Пн, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Частина обладнання на ЧАЕС знеструмлена після атаки дрона, - Держатомрегулювання

Понеділок 17 лютого 2025 11:44
UA EN RU
Частина обладнання на ЧАЕС знеструмлена після атаки дрона, - Держатомрегулювання Фото: наслідки атаки дрона на ЧАЕС (t.me/ermaka2022)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок атаки ворожого безпілотника, яка сталась 14 лютого, частина обладнання нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) залишається знеструмленою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Держатомрегулювання Олега Корікова під час брифінгу.

"Є проблеми з електропостачанням, оскільки відбуваються аварійно-рятувальні роботи і частина обладнання знеструмлена у зв'язку із застосуванням води", - пояснив Коріков.

За його словами, на ЧАЕС:

  • пошкоджене вантажопідйомне обладнання;
  • не працюють вентиляційні системи.

Водночас радіоактивний фон тримається в тих межах, які були до атаки.

Атака дрона на ЧАЕС

14 лютого Росія завдала удару безпілотником по укриттю ЧАЕС. Дрон був обладнаний фугасною бойовою частиною і йшов на висоті 85 метрів, через що його не зафіксували радари.

Як розповідав голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко, наслідки атаки могли б бути катастрофічними, якби безпілотник влучив 15 метрів убік від місця ураження.

Тим часом ДАЗВ повідомило, що станом на сьогоднішній ранок на ЧАЕС були призупинені роботи з гасіння пожежі. Триває моніторинг ситуації за допомогою безпілотника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧАЕС
NEWS
За добу росіяни втратили на фронті понад 1500 солдатів і 16 танків, - Генштаб
За добу росіяни втратили на фронті понад 1500 солдатів і 16 танків, - Генштаб
DAILY
Уроки Мюнхена. Яке майбутнє Трамп приготував Європі та чи став мир ближчим для України
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Уроки Мюнхена. Яке майбутнє Трамп приготував Європі та чи став мир ближчим для України