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Часть оборудования на ЧАЭС обесточена после атаки дрона, - Госатомрегулирования

Понедельник 17 февраля 2025 11:44
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Часть оборудования на ЧАЭС обесточена после атаки дрона, - Госатомрегулирования Фото: последствия атаки дрона на ЧАЭС (t.me/ermaka2022)
Автор: Сергей Пышкин

В результате атаки вражеского беспилотника, которая произошла 14 февраля, часть оборудования нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) остается обесточенной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Госатомрегулирования Олега Корикова во время брифинга.

"Есть проблемы с электроснабжением, поскольку происходят аварийно-спасательные работы и часть оборудования обесточена в связи с применением воды", - пояснил Кориков.

По его словам, на ЧАЭС:

  • повреждено грузоподъемное оборудование;
  • не работают вентиляционные системы.

В то же время радиоактивный фон держится в тех пределах, которые были до атаки.

Атака дрона на ЧАЭС

14 февраля Россия нанесла удар беспилотником по укрытию ЧАЭС. Дрон был оборудован фугасной боевой частью и шел на высоте 85 метров, из-за чего его не зафиксировали радары.

Как рассказывал глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Григорий Ищенко, последствия атаки могли бы быть катастрофическими, если бы беспилотник попал 15 метров в сторону от места поражения.

Между тем ГАЗО сообщило, что по состоянию на сегодняшнее утро на ЧАЭС были приостановлены работы по тушению пожара. Продолжается мониторинг ситуации с помощью беспилотника.

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