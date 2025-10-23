ua en ru
Частина може поїхати за кордон: НБУ оцінив вплив на економіку дозволу для 18-22-річних

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 15:06
UA EN RU
Частина може поїхати за кордон: НБУ оцінив вплив на економіку дозволу для 18-22-річних Фото: перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Можливий виїзд частини українців віком 18-22 років за кордон не створить критичних ризиків для економіки. Цей фактор не впливає на кумулятивні цифри зайнятості.

Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

Виїзд українців за кордон

За словами Ніколайчука, НБУ не переглядав припущення щодо міграційних тенденцій порівняно з липневим прогнозом.

"Як і раніше, ми очікуємо, що приблизно на 200 тисяч осіб збільшиться кількість українців за кордоном. Звісно, що частина з них це будуть молоді люди віком 18-22 років, але цей фактор не призведе до суттєвої зміни наявної робочої сили і, відповідно, не призведе до суттєвих негативних ефектів на ринку праці", - зазначив він.

Вплив на робочу силу

За словами заступника голови НБУ, в Україні близько 840 тисяч чоловіків віком 18-22 роки, з яких працюють приблизно 300 тисяч.

"Це близько 2% від усієї робочої сили. Так, мабуть, частина з них може виїхати за кордон. Ми маємо певні факти, наявну інформацію про це, в тому числі і з результатами опитувань в інших країнах і на прикордонних пунктах", - сказав Ніколайчук.

Загальна оцінка впливу

Він підкреслив, що вплив цього чинника обмежений і не впливає суттєво на загальну економічну ситуацію.

"Ми з результатами опитувань бачимо, що в окремих секторах цей фактор є вагомим, але, якщо дивитися на всю економіку, то він не позначається на кумулятивних цифрах", - додав представник НБУ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 27 серпня оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 (включно) років перетинати кордон під час воєнного стану.

У НБУ вже заявили, що не бачать драми через дозвіл молоді чоловічої статі залишати країну.

