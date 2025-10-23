ua en ru
Часть может уехать за границу: НБУ оценил влияние на экономику разрешения для 18-22-річних

Украина, Четверг 23 октября 2025 15:06
Часть может уехать за границу: НБУ оценил влияние на экономику разрешения для 18-22-річних Фото: первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Выезд части украинцев в возрасте 18-22 лет за границу не создаст критических рисков для экономики. Этот фактор не влияет на кумулятивные цифры занятости.

Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.

Выезд украинцев за границу

По словам Николайчука, НБУ не пересматривал предположения относительно миграционных тенденций по сравнению с июльским прогнозом.

"Как и раньше, мы ожидаем, что примерно на 200 тысяч человек увеличится количество украинцев за рубежом. Конечно, часть из них это будут молодые люди в возрасте 18-22 лет, но этот фактор не приведет к существенному изменению имеющейся рабочей силы и, соответственно, не приведет к существенным негативным эффектам на рынке труда", - отметил он.

Влияние на рабочую силу

По словам заместителя главы НБУ, в Украине около 840 тысяч мужчин в возрасте 18-22 года, из которых работают примерно 300 тысяч.

"Это около 2% от всей рабочей силы. Да, пожалуй, часть из них может выехать за границу. Мы имеем определенные факты, имеющуюся информацию об этом, в том числе и с результатами опросов в других странах и на пограничных пунктах", - сказал Николайчук.

Общая оценка влияния

Он подчеркнул, что влияние этого фактора ограничено и не влияет существенно на общую экономическую ситуацию.

"Мы по результатам опросов видим, что в отдельных секторах этот фактор является весомым, но, если смотреть на всю экономику, то он не сказывается на кумулятивных цифрах", - добавил представитель НБУ.

Напомним, Кабинет министров Украины 27 августа обнародовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 (включительно) лет пересекать границу во время военного положения.

В НБУ уже заявили, что не видят драмы из-за разрешения молодежи мужского пола покидать страну.

