UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні

Частина Миколаївщини залишилася без світла після прильоту "Шахеда"

18:46 29.04.2026 Ср
2 хв
Що відомо про наслідки атаки?
aimg Сергій Козачук
Фото: на Миколаївщині ворог "Шахедом" атакував об’єкт енергетики (Getty Images)

Російські війська атакували енергетичний об'єкт у Миколаївській області, що спричинило знеструмлення частини споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Наслідки влучання

За його словами, ворог поцілив дроном-камікадзе типу "шахед" в об'єкт енергетичної інфраструктури регіону.

Внаслідок удару відбулося відключення частини абонентів у Миколаївському районі.

На місці події одразу розпочалися відновлювальні роботи, до яких залучені відповідні служби.

"Станом на зараз без постраждалих", - наголосив Віталій Кім.

Наразі фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки мешканців району.

Атаки ворога

Нагадаємо, цієї ночі Росія здійснила масовану атаку дронами по різних регіонах України. Під ударом опинилися Ізмаїл, Харків, Шостка та інші міста - там зафіксовано влучання у гіпермаркет, лікарню та житлові будинки, є загиблий та поранені.

Крім того, ворог продовжує тероризувати прикордоння. Нещодавно у Семенівці на Чернігівщині 12-річний хлопець врятував п’ятьох дітей від російського дрона, встигнувши власноруч знешкодити ворожий FPV-безпілотник, що заходив на ціль.

Також раніше на Миколаївщині восьмеро підлітків стали жертвами нічної атаки дронів, коли окупанти протягом доби накривали область "Шахедами", завдаючи значних руйнувань цивільним об'єктам.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
