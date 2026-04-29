Частина Миколаївщини залишилася без світла після прильоту "Шахеда"

Атаки ворога

Нагадаємо, цієї ночі Росія здійснила масовану атаку дронами по різних регіонах України. Під ударом опинилися Ізмаїл, Харків, Шостка та інші міста - там зафіксовано влучання у гіпермаркет, лікарню та житлові будинки, є загиблий та поранені.

Крім того, ворог продовжує тероризувати прикордоння. Нещодавно у Семенівці на Чернігівщині 12-річний хлопець врятував п’ятьох дітей від російського дрона, встигнувши власноруч знешкодити ворожий FPV-безпілотник, що заходив на ціль.

Також раніше на Миколаївщині восьмеро підлітків стали жертвами нічної атаки дронів, коли окупанти протягом доби накривали область "Шахедами", завдаючи значних руйнувань цивільним об'єктам.