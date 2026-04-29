"15 секунд, і рву!": як 12-річний хлопець врятував п’ятьох дітей від російського дрона

У прикордонному місті Семенівка Чернігівської області 12-річний Анатолій Прохоренко зміг власноруч знешкодити російський FPV-дрон, який заходив на ціль прямо там, де гралися його молодші брати та сестри.

Як хлопцю вдалося врятувати себе та інших дітей від ворожого дрона, РБК-Україна розповідає з посиланням на "Суспільне Чернігів" .

Головне: Героїчний вчинок: 12-річний Анатолій Прохоренко з Семенівки врятував п'ятьох братів і сестер від удару FPV-дрона.

12-річний Анатолій Прохоренко з Семенівки врятував п'ятьох братів і сестер від удару FPV-дрона. Метод: Підліток вчасно розірвав оптоволокно керування, через що безпілотник втратив контроль та впав у кущі.

Підліток вчасно розірвав оптоволокно керування, через що безпілотник втратив контроль та впав у кущі. Джерело знань: Хлопчик знав про вразливе місце техніки завдяки інструкціям від знайомих військових.

Хлопчик знав про вразливе місце техніки завдяки інструкціям від знайомих військових. Ризик: За словами експертів, дитина дивом не стала пріоритетною ціллю для ворожого коригувальника.

За словами експертів, дитина дивом не стала пріоритетною ціллю для ворожого коригувальника. Сьогодення: Наразі сім’я евакуювалася до Чернігова, а сам Анатолій планує стати військовим фахівцем із БпЛА.

Секунди на порятунок

Події розгорталися 18 квітня. Анатолій, найстарший серед п'яти дітей у родині, був на подвір'ї, коли помітив у небі безпілотник. Дрон почав маневрувати, націлюючись на групу дітей - трьох рідних та трьох двоюрідних братів і сестер хлопчика.

"Я бачив, що він починає повертати. Кажу собі: "Все, 15 секунд, і рву!". Вибігає племінник і кричить: "Рви!". Я рву і бачу, що дрон пішов угору, бо втратив керування, і почав падати", - згадує підліток.

Виявилося, що Анатолій скористався слабким місцем ворожої техніки - оптоволокном, через яке здійснювалося керування. Безпілотник упав у кущі за 100-150 метрів від будинку. Вибуху, на щастя, не сталося.

Уроки від військових та інстинкт захисника

Техніці поводження з такими дронами Анатолія навчили знайомі військові. Під час спільної заготівлі дров у лісі бійці показали хлопцеві волокно на одному з дерев і дали коротку інструкцію, що рвати можна у рідкісних випадках.

Коли настав той самий випадок, у підлітка спрацював інстинкт. Попри страх, він не розгубився. Батько хлопця, Володимир Полторацький, зізнається, що не відразу осягнув масштаби небезпеки, але пишається сином.

Погляд експертів

Фахівці зазначають, що хлопчику неабияк пощастило. Операційний директор центру "Крук" Микита Гавриленко пояснює: зазвичай FPV-дрон супроводжує інший безпілотник (наприклад, "Мавік"), який коригує удар з висоти. Якби ворожий оператор помітив дії Анатолія, дитина могла б стати пріоритетною ціллю для наступної атаки.

Нове життя та мрії про майбутнє

Через постійні обстріли Семенівки родина була змушена переїхати до Чернігова, де зараз оформлює статус ВПО. Анатолій навчається у 7 класі та є головною опорою для батьків - йому спокійно довіряють догляд за чотирма молодшими дітьми.

Хлопець захоплюється механікою, допомагає батькові лагодити трактор та авто, а після пережитого твердо вирішив пов'язати життя з армією. Анатолій хоче стати військовим, щоб вивчати будову дронів та професійно їх знешкоджувати.