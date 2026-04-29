Часть Николаевщины осталась без света после прилета "Шахеда"

Атаки врага

Напомним, этой ночью Россия осуществила массированную атаку дронами по разным регионам Украины. Под ударом оказались Измаил, Харьков, Шостка и другие города - там зафиксировано попадание в гипермаркет, больницу и жилые дома, есть погибший и раненые.

Кроме того, враг продолжает терроризировать приграничье. Недавно в Семеновке на Черниговщине 12-летний парень спас пятерых детей от российского дрона, успев собственноручно обезвредить вражеский FPV-беспилотник, который заходил на цель.

Также ранее на Николаевщине восемь подростков стали жертвами ночной атаки дронов, когда оккупанты в течение суток накрывали область "Шахедами", нанося значительные разрушения гражданским объектам.