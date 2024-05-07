Частина країн ЄС відмовляться передавати активи РФ на закупівлю зброї для України, - Politico

Пропозиція надійшла напередодні зустрічі 27 посланців ЄС у середу, 8 травня, на якій Бельгія, яка головує в Раді, сподівається укласти угоду щодо розблокування фінансування для України.

За словами шести дипломатів ЄС, країни, які виступають проти військової допомоги Києву, можуть обмежитися наданням гуманітарної допомоги Києву.

Видання зазначає, що це остання спроба залучити на свій бік країни ЄС, які не входять до НАТО - такі, як Австрія, Мальта, Кіпр та Ірландія. Інші затяті критики військової стратегії ЄС в Україні, такі як Угорщина та Словаччина, також підтримують це застереження.

Однак відмова від плану із закупівлі зброї Україні за рахунок російських активів не зніме всіх побоювань. Країни ЄС, які також входять до G7, - Німеччина, Франція та Італія - з найменшим ентузіазмом ставляться до цієї пропозиції через юридичні та фінансові ризики, сказав один із дипломатів ЄС. Є побоювання, що ці країни не підтримають угоду в середу.

Якщо угоду схвалять, вона відкриє шлях до того, щоб ЄС перерахував від 2,5 до 3 млрд євро до липня на підтримку оборони України від російської агресії.