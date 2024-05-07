Часть стран ЕС откажутся передавать активы РФ на закупку оружия для Украины, - Politico

Предложение поступило в преддверии встречи 27 посланников ЕС в среду, 8 мая, на которой председательствующая в Совете Бельгия надеется заключить сделку по разблокированию финансирования для Украины.

По словам шести дипломатов ЕС, страны, выступающие против военной помощи Киеву, могут ограничиться предоставлением гуманитарной помощи Киеву.

Издание отмечает, что это последняя попытка привлечь на свою сторону страны ЕС, которые не входят в НАТО - такие, как Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия. Другие ярые критики военной стратегии ЕС в Украине, такие как Венгрия и Словакия, также поддерживают эту оговорку.

Однако отказ от плана по закупке оружия Украине за счет российских активов не снимет всех опасений. Страны ЕС, которые также входят в G7, - Германия, Франция и Италия - с наименьшим энтузиазмом относятся к этому предложению из-за юридических и финансовых рисков, сказал один из дипломатов ЕС. Есть опасения, что эти страны не поддержат сделку в среду.

Если сделка будет одобрена, она откроет путь к тому, чтобы ЕС перечислил от 2,5 до 3 млрд евро к июлю на поддержку обороны Украины от российской агрессии.