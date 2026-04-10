UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Частина Києва залишиться без гарячої води на два тижні: де саме і коли буде відключення

15:42 10.04.2026 Пт
2 хв
На лівому березі столиці комунальники починають готувати мережі до наступної зими
aimg Ірина Костенко
У деяких будинках на лівому березі Києва гарячої води не буде два тижні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Мешканців одразу п'ятьох житлових масивів на лівому березі Києва попередили про тимчасову відсутність гарячого водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у Facebook.

Де саме в Києві не буде гарячої води

У Дніпровській районній держадміністрації розповіли (посилаючись на КП "Київтеплоенерго"), що наступного тижня на лівому березі столиці стартують гідравлічні випробування теплових мереж.

У зв'язку з цим гаряча вода буде тимчасово відсутня по зонах теплопостачання ТЕЦ-6 та районної котельні (РК) "Воскресенка" на житлових масивах:

  • "Райдужний";
  • "Кибальчича";
  • "Воскресенка";
  • "Північно-Броварський";
  • "Куликове поле".

Коли гаряча вода зникне та з'явиться знову

Мешканцям і гостям столиці повідомили, що випробування теплових мереж на гідравлічну щільність підвищеним тиском будуть проводити з метою належної підготовки їх до опалювального сезону 2026-2027 рр.

Публікація районної держадміністрації (скриншот: facebook.com/dniprrda)

За інформацією КП "Київтеплоенерго", гідравлічні випробування теплових мереж триватимуть впродовж двох тижнів:

  • з 8:00 (зранку) 15 квітня 2026 року;
  • до 24:00 (вночі) 29 квітня 2026 року.

Варто зазначити, що КП "Київтеплоенерго" забезпечує теплом та гарячою водою майже весь Київ.

До складу комунального підприємства входять:

  • дві найбільші в Україні теплоелектроцентралі - ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6;
  • чотири теплопостачальні станції - СТ-1 та СТ-2, "Біличі" та "Позняки";
  • сорок дві районні котельні;
  • розгалужений конгломерат магістральних і розподільчих тепломереж протяжністю 2,7 тис. км;
  • єдиний діючий в Україні сміттєспалювальний завод "Енергія".

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко ще наприкінці лютого повідомив, що комунальні служби столиці вже готуються до наступного опалювального сезону, опрацьовують варіанти відновлення пошкодженої інфраструктури та створення альтернативних джерел тепло- та енергопостачання.

Тим часом Кабінет міністрів оцінив підготовку до нового опалювального сезону в Україні у 278 млрд гривень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївТЕЦКиївтеплоенергоОпалювальный сезонВодопостачання