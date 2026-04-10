Частина Києва залишиться без гарячої води на два тижні: де саме і коли буде відключення

Мешканців одразу п'ятьох житлових масивів на лівому березі Києва попередили про тимчасову відсутність гарячого водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у Facebook.
У Дніпровській районній держадміністрації розповіли (посилаючись на КП "Київтеплоенерго"), що наступного тижня на лівому березі столиці стартують гідравлічні випробування теплових мереж.
У зв'язку з цим гаряча вода буде тимчасово відсутня по зонах теплопостачання ТЕЦ-6 та районної котельні (РК) "Воскресенка" на житлових масивах:
Мешканцям і гостям столиці повідомили, що випробування теплових мереж на гідравлічну щільність підвищеним тиском будуть проводити з метою належної підготовки їх до опалювального сезону 2026-2027 рр.
За інформацією КП "Київтеплоенерго", гідравлічні випробування теплових мереж триватимуть впродовж двох тижнів:
Варто зазначити, що КП "Київтеплоенерго" забезпечує теплом та гарячою водою майже весь Київ.
До складу комунального підприємства входять:
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко ще наприкінці лютого повідомив, що комунальні служби столиці вже готуються до наступного опалювального сезону, опрацьовують варіанти відновлення пошкодженої інфраструктури та створення альтернативних джерел тепло- та енергопостачання.
Тим часом Кабінет міністрів оцінив підготовку до нового опалювального сезону в Україні у 278 млрд гривень.
Читайте також, чому може зірватися підготовка до наступної зими в Україні.