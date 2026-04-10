Частина Києва залишиться без гарячої води на два тижні: де саме і коли буде відключення

Де саме в Києві не буде гарячої води

У Дніпровській районній держадміністрації розповіли (посилаючись на КП "Київтеплоенерго"), що наступного тижня на лівому березі столиці стартують гідравлічні випробування теплових мереж.

У зв'язку з цим гаряча вода буде тимчасово відсутня по зонах теплопостачання ТЕЦ-6 та районної котельні (РК) "Воскресенка" на житлових масивах:

"Райдужний";

"Кибальчича";

"Воскресенка";

"Північно-Броварський";

"Куликове поле".

Коли гаряча вода зникне та з'явиться знову

Мешканцям і гостям столиці повідомили, що випробування теплових мереж на гідравлічну щільність підвищеним тиском будуть проводити з метою належної підготовки їх до опалювального сезону 2026-2027 рр.

Публікація районної держадміністрації (скриншот: facebook.com/dniprrda)

За інформацією КП "Київтеплоенерго", гідравлічні випробування теплових мереж триватимуть впродовж двох тижнів:

з 8:00 (зранку) 15 квітня 2026 року;

2026 року; до 24:00 (вночі) 29 квітня 2026 року.

Варто зазначити, що КП "Київтеплоенерго" забезпечує теплом та гарячою водою майже весь Київ.

До складу комунального підприємства входять: