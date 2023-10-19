Частина Києва залишилась без світла: що сталося та коли з'явиться електрика

Повідомляється, що спеціалісти вже виїхали на місце аварії.

Для того, щоб у людей з'явилось світло, їх перепідключать за резервною схемою до 15:00.

Після цього розпочнеться ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.

Ситуація з електрикою в Україні

Зазначимо, що наразі в Україні не планують вводити графіки відключень світла. Графіки, що з'явились у соцмережах - фейки та ІПСО Кремля.

В Міненерго наголошували, що відключення світла можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів та, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання.

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".

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