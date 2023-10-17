В соцмережах "гуляють" графіки відключень світла в Україні. Енергетики відреагували

Графіки відключень світла в Україні вводити не планують,окрім випадків можливих обстрілів з боку Росії. А графіки, що з'явились у соцмережах - фейки та ІПСО Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго .

Так, до енергетиків надходять численні звернення і посилання на відео з твердженнями, що Укренерго начебто "від завтра" запроваджує графіки відключень.

"Недоброчесні медіа і Telegram-канали почали використовувати торішні відео і сюжети, стверджуючи, що в Україні запроваджуються графіки відключень. Це пряма брехня і російське ІПСО", - йдеться в повідомленні.

В Укренерго офіційно заявили, що не планують жодних обмежень споживання найближчим часом, окрім випадків, якщо не будуть відновлені російські атаки на енергосистему.

"Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття всіх потреб споживачів. Стан енергосистеми зараз не дає жодних підстав запроваджувати графіки відключень найближчим часом - якщо не буде нових обстрілів", - додають в компанії.

Метою фейкових повідомлень в Укренерго називають бажання посіяти паніку, недовіру, виснажити українців.

"Будь ласка, користуйтеся офіційними джерелами інформації. Реальна інформація щодо відключень - лише на сайті, Facebook та Telegram-каналі Укренерго та на офіційному сайті вашого обленерго чи у вашому особистому кабінеті споживача", - нагадують енергетики.

Ситуація в енергосистемі

На вівторок, 17 жовтня, споживання світла в Україні зросло, порівняно з 13 жовтня. І для цього є кілька причин. Як пояснювали в Укренерго, у понеділок, 16 жовтня, максимум споживання зафіксований вдень, об 11:40. Окрім цього, сьогодні імпорт електроенергії здійснюється протягом однієї години ввечері з Молдови обсягом 10 МВт·год.