Частина Києва залишилась без світла після комбінованої атаки РФ

Росіяни завдали комбінованого удару по столиці вночі 2 червня. Повідомлялось про пуски крилатих, гіперзвуковаих та балістичних ракет. Повітряні Сили в 3:43 писали про ще одну групу ракет курсом на Київ.

Попереджали військові ПС і про групи дронів, які з півночі Чернігівської області прямували до Києва.

В результаті декілька столичних районів постраждали від атаки - було зафіксовано багато пожеж на відкритих територіях, а також зайнялись вогнем нежитлові та житлові будівлі, склади, горіли авто. У Голосіївському районі пошкоджено фасад та скління вікон медичного закладу.

Ще відомо, що від вибухів у столичних будівлях повибивало вікна. Щодо світла, мер Віталій Кличко писав, що перебої фіксувались у трьох районах - Подільському, Оболонському та Святошинському.

Станом на 3:53 кількість постраждалих у столиці виросла до 8 осіб. Про жертв поки не сповіщалось.