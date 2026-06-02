Частина Києва залишилась без світла після комбінованої атаки РФ

03:30 02.06.2026 Вт
2 хв
Наразі відомо про три столичні райони, де точно зафіксували перебої зі світлом
aimg Юлія Маловічко
Фото: росіяни масовано вдарили по Києву в ніч на вівторок (Getty Images)

Перебої зі світлом виникли у Києві на тлі комбінованого удару Росії в ніч на вівторок. А саме проблеми з електроенергією зафіксували у Подільському, Оболонському та Святошинському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.

Читайте також: Під ударом Київ, Харків, Дніпро не тільки: все про нічну атаку РФ на Україну

Росіяни завдали комбінованого удару по столиці вночі 2 червня. Повідомлялось про пуски крилатих, гіперзвуковаих та балістичних ракет. Повітряні Сили в 3:43 писали про ще одну групу ракет курсом на Київ.

Попереджали військові ПС і про групи дронів, які з півночі Чернігівської області прямували до Києва.

В результаті декілька столичних районів постраждали від атаки - було зафіксовано багато пожеж на відкритих територіях, а також зайнялись вогнем нежитлові та житлові будівлі, склади, горіли авто. У Голосіївському районі пошкоджено фасад та скління вікон медичного закладу.

Ще відомо, що від вибухів у столичних будівлях повибивало вікна. Щодо світла, мер Віталій Кличко писав, що перебої фіксувались у трьох районах - Подільському, Оболонському та Святошинському.

Станом на 3:53 кількість постраждалих у столиці виросла до 8 осіб. Про жертв поки не сповіщалось.

Нагадаємо, 13 травня у шести областях України були зафіксовані знеструмлення внаслідок ударів росіян по енергетичних об'єктах.

Також повідомлялося, що у квітні негода призвела до знеструмлення в Україні.

