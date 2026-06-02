Часть Киева осталась без света после комбинированной атаки РФ

Россияне нанесли комбинированный удар по столице ночью 2 июня. Сообщалось о пусках крылатых, гиперзвуковых и баллистических ракет. Воздушные Силы в 3:43 писали о еще одной группе ракет курсом на Киев.

Предупреждали военные ВС и о группах дронов, которые с севера Черниговской области направлялись в Киев.

В результате несколько столичных районов пострадали от атаки - было зафиксировано много пожаров на открытых территориях, а также загорелись огнем нежилые и жилые здания, склады, горели авто. В Голосеевском районе поврежден фасад и остекление окон медицинского учреждения.

Еще известно, что от взрывов в столичных зданиях выбило окна. Относительно света, мэр Виталий Кличко писал, что перебои фиксировались в трех районах - Подольском, Оболонском и Святошинском.

По состоянию на 3:53 количество пострадавших в столице выросло до 8 человек. О жертвах пока не сообщалось.