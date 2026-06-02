Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Часть Киева осталась без света после комбинированной атаки РФ

03:30 02.06.2026 Вт
2 мин
Известно о трех столичных районах, где точно зафиксировали перебои со светом
aimg Юлия Маловичко
Фото: россияне массированно ударили по Киеву в ночь на вторник (Getty Images)

Перебои со светом возникли в Киеве на фоне комбинированного удара России в ночь на вторник. А именно проблемы с электроэнергией зафиксировали в Подольском, Оболонском и Святошинском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

Читайте также: Под ударом Киев, Харьков, Днепр не только: все о ночной атаке РФ на Украину

Россияне нанесли комбинированный удар по столице ночью 2 июня. Сообщалось о пусках крылатых, гиперзвуковых и баллистических ракет. Воздушные Силы в 3:43 писали о еще одной группе ракет курсом на Киев.

Предупреждали военные ВС и о группах дронов, которые с севера Черниговской области направлялись в Киев.

В результате несколько столичных районов пострадали от атаки - было зафиксировано много пожаров на открытых территориях, а также загорелись огнем нежилые и жилые здания, склады, горели авто. В Голосеевском районе поврежден фасад и остекление окон медицинского учреждения.

Еще известно, что от взрывов в столичных зданиях выбило окна. Относительно света, мэр Виталий Кличко писал, что перебои фиксировались в трех районах - Подольском, Оболонском и Святошинском.

По состоянию на 3:53 количество пострадавших в столице выросло до 8 человек. О жертвах пока не сообщалось.

Напомним, 13 мая в шести областях Украины были зафиксированы обесточивание в результате ударов россиян по энергетическим объектам.

Также сообщалось, что в апреле непогода привела к обесточиванию в Украине.

