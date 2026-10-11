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Частина Києва залишилась без світла через атаку РФ

15:56 11.10.2026 Нд
1 хв
aimg Марія Науменко
Частина Києва залишилась без світла через атаку РФ Фото: жінка підключає генератор (Getty Images)
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У Києві 11 жовтня після російської атаки запровадили аварійні відключення електроенергії. Знеструмлення торкнулися частин чотирьох районів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Згідно з повідомленням, без світла залишилися окремі частини Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів Києва.

Енергетики вже працюють над усуненням наслідків атаки та відновленням електропостачання. Фахівці намагаються якнайшвидше повернути світло мешканцям.

Інформацію про точні терміни відновлення електропостачання наразі не оприлюднили.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, 11 жовтня через наслідки російських атак на енергооб'єкти в частині регіонів України запровадили графіки погодинних відключень. Вони діятимуть з 16:00 до 23:59.

Уранці в Києві та області також ввели екстрені знеструмлення.

За прогнозами експертів, узимку кияни можуть залишатися без світла від 4-6 до 18 годин на добу залежно від ситуації.

Також можливі перебої з водопостачанням, тому мешканців столиці закликали заздалегідь зробити запаси води та продуктів.

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Київ Відключеня світла ДТЕК Україна
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