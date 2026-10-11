Частина Києва залишилась без світла через атаку РФ

У Києві 11 жовтня після російської атаки запровадили аварійні відключення електроенергії. Знеструмлення торкнулися частин чотирьох районів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Згідно з повідомленням, без світла залишилися окремі частини Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів Києва.

Енергетики вже працюють над усуненням наслідків атаки та відновленням електропостачання. Фахівці намагаються якнайшвидше повернути світло мешканцям.

Інформацію про точні терміни відновлення електропостачання наразі не оприлюднили.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, 11 жовтня через наслідки російських атак на енергооб'єкти в частині регіонів України запровадили графіки погодинних відключень. Вони діятимуть з 16:00 до 23:59.

Уранці в Києві та області також ввели екстрені знеструмлення.