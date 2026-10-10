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Киян закликали робити запаси їжі та води на випадок аварійних ситуацій

21:24 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Киян закликали робити запаси їжі та води на випадок аварійних ситуацій Фото: киян просять завчасно підготуватися до знеструмлень (Getty Images)
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Через зростання інтенсивності обстрілів енергосистеми киян закликають зробити індивідуальні запаси на випадок аварійних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Енергетики та комунальні служби працюють цілодобово, аби відновити постачання світла та води.

Водночас містянам радять завчасно підготуватися до можливих знеструмлень та відключень водопостачання.

Насамперед необхідно зробити триденний запас води. Для однієї дорослої людини на добу потрібно 3 літри питної води та від 10 до 12 літрів технічної.

У разі відсутності електроенергії у столиці зможуть працювати від генераторів 155 бюветних комплексів, адреси та режим роботи яких можна перевірити на спеціальній електронній карті.

Також жителям рекомендують підготувати запаси їжі тривалого зберігання, яка не потребує приготування на електроплиті.

Варто перевірити заряд павербанків і зарядних станцій, а також придбати ліхтарики, лампи на батарейках, свічки та сірники.

Для збереження тепла в помешканні радять заклеїти стики вікон, перевірити їхню зовнішню ізоляцію та встановити теплоізолюючий матеріал між стіною й батареєю.

Для безпечного пересування вулицями у темну пору доби містянам рекомендують використовувати світлорефлекторний одяг або світловідбиваючі стрічки.

Слідкувати за актуальною інформацією влада радить через застосунок Київ Цифровий, офіційні сторінки КМДА у соцмережах та місцеві медіа.

Нагадаємо, що влада частково розморозила кошти на казначейських рахунках столиці, що дозволить відновити підготовку міських інженерних мереж до опалювального сезону.

Завдяки розблокуванню фінансування місто зможе швидше реалізувати необхідні інфраструктурні заходи перед зимовими холодами.

Також у Києві прискорять встановлення додаткових джерел електроенергії для посилення енергостійкості міста.

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