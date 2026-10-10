В Україні 11 жовтня діятимуть графіки відключення світла: якими будуть обмеження

У частині регіонів України 11 жовтня запроваджують вимушені обмеження споживання електроенергії через наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергооб'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

Енергетики зазначають, що для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 15:00 до 23:59.

Для всіх категорій споживачів запроваджуються графіки погодинних відключень обсягом від 0.5 до 1.5 черги, які застосовуватимуться з 16:00 до 23:59.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися через триваючі обстріти.

Українців закликають стежити за актуальними повідомленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.

"Коли електропостачання відновлюється за графіком, споживайте його ощадливо", - зауважили в "Укренерго".