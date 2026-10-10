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В Україні 11 жовтня діятимуть графіки відключення світла: якими будуть обмеження

20:00 10.10.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
В Україні 11 жовтня діятимуть графіки відключення світла: якими будуть обмеження Фото: світло в Україні вимикатимуть за новими графіками (Getty Images)
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У частині регіонів України 11 жовтня запроваджують вимушені обмеження споживання електроенергії через наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергооб'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Енергетики зазначають, що для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 15:00 до 23:59.

Для всіх категорій споживачів запроваджуються графіки погодинних відключень обсягом від 0.5 до 1.5 черги, які застосовуватимуться з 16:00 до 23:59.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися через триваючі обстріти.

Українців закликають стежити за актуальними повідомленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.

"Коли електропостачання відновлюється за графіком, споживайте його ощадливо", - зауважили в "Укренерго".

Ситуація зі світлом у Києві

Нагадаємо, що у столиці можуть діяти різні сценарії відключень електроенергії залежно від інтенсивності російських атак на енергетичну інфраструктуру.

За інформацією експертів, у разі продовження обстрілів Київ може жити як за м'яким сценарієм з обмеженнями на 4-6 годин, так і за найгіршим, який передбачає до 18 годин без світла взимку та можливі перебої з водопостачанням.

Водночас після однієї з останніх ворожих атак у Києві вже запроваджували аварійні відключення, а енергетики в оперативному режимі працювали над відновленням світла.

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