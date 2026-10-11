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Главная » Бизнес » Энергетика

Часть Киева осталась без света из-за атаки РФ

15:56 11.10.2026 Вс
1 мин
aimg Мария Науменко
Часть Киева осталась без света из-за атаки РФ Фото: женщина подключает генератор (Getty Images)
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В Киеве 11 октября после российской атаки ввели аварийные отключения электроэнергии. Обесточение коснулись частей четырех районов столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Согласно сообщению, без света остались отдельные части Оболонского, Подольского, Шевченковского и Деснянского районов Киева.

Энергетики уже работают над устранением последствий атаки и восстановлением электроснабжения. Специалисты пытаются как можно быстрее вернуть свет жителям.

Информацию о точных сроках восстановления электроснабжения пока не обнародовали.

Отключение света в Украине

Напомним, 11 октября из-за последствий российских атак на энергообъекты в части регионов Украины ввели графики почасовых отключений. Они будут действовать с 16:00 до 23:59.

Утром в Киеве и области также ввели экстренные обесточения.

По прогнозам экспертов, зимой киевляне могут оставаться без света от 4-6 до 18 часов в сутки в зависимости от ситуации.

Также возможны перебои с водоснабжением, поэтому жителей столицы призвали заранее произвести запасы воды и продуктов.

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