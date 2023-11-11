Частина Києва залишилась без опалення й гарячої води, розпочались технічні роботи

Через початок технічних робіт на теплоджерелі, частина Києва залишилась без опалення й гарячої води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Опалення й гарячу воду було призупинено в частині:
"Роботи триватимуть до 06:00 13 листопада. На період ремонтних робіт постачання опалення та гарячої води буде призупинене", - пише пресслужба.
Для чого проводять технічні роботи?
"Роботи проводять позапланово, щоб підвищити надійність теплопостачання під час проходження опалювального сезону. Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб оперативно відновити постачання послуг", - додає КМДА.
Початок опалювального сезону у різних областях України оголошували ще у жовтні.
Варто додати, що технічні роботи проводять не лише в Києві. Наприклад, нещодавно Полтава також тимчасово залишилась без теплопостачання й гарячої води
Зокрема прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно анонсував виплати українцям на дрова у розмірі 16 тисяч гривень. Йдеться про жителів, які не мають можливості опалювати будинки газом.
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