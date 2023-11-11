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Часть Киева осталась без отопления и горячей воды, начались технические работы

Фото: Часть Киева осталась без отопления и горячей воды, начались технические работы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за начала технических работ на теплоисточниках, часть Киева осталась без отопления и горячей воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Отопление и горячая вода были приостановлены в части:

  • Печерского;
  • Голосеевского;
  • Соломенского;
  • Днепровского района.

"Работы продлятся до 06:00 13 ноября. На период ремонтных работ поставка отопления и горячей воды будет приостановлена", - пишет пресс-служба.

Зачем проводят технические работы?

"Работы проводят внепланово, чтобы повысить надежность теплоснабжения при прохождении отопительного сезона. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы оперативно возобновить поставки услуг", - добавляет КГГА.

Отопительный сезон в Украине

Начало отопительного сезона в разных областях Украины объявлялось еще в октябре.

Следует добавить, что технические работы проводят не только в Киеве. К примеру, недавно Полтава также временно осталась без теплоснабжения и горячей воды.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль недавно анонсировал выплаты украинцам на дрова в размере 16 тысяч гривен. Речь идет о жителях, не имеющих возможности отапливать дома газом.

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Киев