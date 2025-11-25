UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Частина Києва після обстрілу залишилась без опалення: у списку 7 районів

Фото: у Києві після обстрілу частково немає опалення (ДСНС)
Автор: Ірина Гамерська

Через обстріл Києва 25 листопада у 7 районах міста призупинили подачу опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як зазначається, станом на ранок тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання для споживачів:

  • Печерського району,
  • Голосіївського району,
  • Шевченківського району (частково),
  • Соломʼянського раону (частково),
  • Святошинського району (частково),
  • Дарницького району (частково),
  • Дніпровського району (частково).

"Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки", - повідомили в КМДА.

Обстріл Києва

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада росіяни здійнили комбіновану атаку на Київ. Ворог запустив по столиці дрони та ракети, зокрема балістику. Внаслідок удару є пошкодження у кількох района. Зокрема, у Печерському районі пошкоджено багатоповерхівку.

Станом на ранок відомо, що в Києві внаслідок атаки загинули 6 людей.

Також під ударом була й Київська область. Зокрема, Броварський, Білоцерківський та Вишгородський райони.

Наразі відомо, що у Білій Церкві через обстріл пошкоджено чотириповерховий житловий будинок.

Як повідомили в Міненерго, вночі Росія знову атакувала енергетику України. У відомстві зазначили, що атака була по ключовими елементами енергетичної системи, обстріли торкнулися кількох районів, створюючи загрозу стабільній роботі об'єктів.

КМДАКиївВійна в Україні