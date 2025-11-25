Частина Києва після обстрілу залишилась без опалення: у списку 7 районів

Обстріл Києва

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада росіяни здійнили комбіновану атаку на Київ. Ворог запустив по столиці дрони та ракети, зокрема балістику. Внаслідок удару є пошкодження у кількох района. Зокрема, у Печерському районі пошкоджено багатоповерхівку.

Станом на ранок відомо, що в Києві внаслідок атаки загинули 6 людей.

Також під ударом була й Київська область. Зокрема, Броварський, Білоцерківський та Вишгородський райони.

Наразі відомо, що у Білій Церкві через обстріл пошкоджено чотириповерховий житловий будинок.

Як повідомили в Міненерго, вночі Росія знову атакувала енергетику України. У відомстві зазначили, що атака була по ключовими елементами енергетичної системи, обстріли торкнулися кількох районів, створюючи загрозу стабільній роботі об'єктів.