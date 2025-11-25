Часть Киева после обстрела осталась без отопления: в списке 7 районов

Обстрел Киева

Напомним, в ночь на 25 ноября россияне совершили комбинированную атаку на Киев. Враг запустил по столице дроны и ракеты, в том числе баллистику. В результате удара есть повреждения в нескольких районах. В частности, в Печерском районе повреждена многоэтажка.

По состоянию на утро известно, что в Киеве в результате атаки погибли 6 человек.

Также под ударом находилась и Киевская область. В частности, Броварской, Белоцерковский и Вышгородский районы.

Известно, что в Белой Церкви из-за обстрелов поврежден четырехэтажный жилой дом.

Как сообщили в Минэнерго, ночью Россия снова атаковала энергетику Украины. В ведомстве отметили, что атака была на ключевые элементы энергетической системы, обстрелы затронули несколько районов, создавая угрозу стабильной работе объектов.