Частина Івано-Франківської області залишилась без світла після обстрілу РФ

Масований обстріл РФ по Україні на Різдво

В ніч на 25 грудня російські війська масовано атакували Україну дронами та різного типу ракетами. Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Вони злетали з аеродрому "Оленья". В Україні одразу повідомили про тривогу через ракетну небезпеку.

Зокрема, війська РФ масовано атакували Харків балістичними ракетами. В місті спалахнули пожежі, є пошкодження інфраструктури та постраждалі. Крім того, енергетики ввели графіки відключення світла для Києва та низки областей України через масовану атаку РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.