Часть Ивано-Франковской области осталась без света после обстрела РФ

"Во время утренней тревоги враг нанес удар и по Прикарпатью. Вследствие этого часть области - без электроснабжения", - рассказала она.

В то же время, по данным главы ОГА, обошлось без пострадавших.

"Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы", - добавила Онищук.