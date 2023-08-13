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Часть Херсона осталась без света. В ГВА объяснили причину

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Воскресенье 13 августа 2023 13:16
Часть Херсона осталась без света. В ГВА объяснили причину Фото: Часть Херсона осталась без света. В ГВА объяснили причину (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате повреждения высоковольтной линии питания российскими террористами часть Херсона осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко.

"Очередной обстрел Херсона! На этот раз, в результате вражеских атак повреждена высоковольтная линия питания, сейчас некоторые районы города, включая центр, без электроснабжения", - пишет Мрочко.

Начальник ГВА добавил, что специалисты уже выполняют ремонтные работы и переподключат электроснабжение на резервную линию. Также он призвал горожан сэкономить использование электроприборов до окончания ремонта основных электросетей.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности, Херсон, с другого берега реки. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.

Во время сегодняшнего обстрела региона погибли шесть человек, в том числе ребенок. Россияне ударили артиллерией по Широкой Балке, в результате чего погиб местный житель и семья - муж, жена и их дочь, которой было всего 23 дня от рождения. Также позже стало известно и о смерти 12-летнего мальчика, получившего тяжелые ранения.

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