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Частина грошової допомоги для українців згорить наприкінці червня: що треба знати

06:24 16.06.2026 Вт
1 хв
Як перевірити баланс картки та куди ще можна спрямувати кошти?
aimg Катерина Коваль
Фото: кошти можна витратити на комуналку, ліки та інші категорії (Getty Images)

Термін використання коштів програми "Зимова 1000" спливає 30 червня. Невикористаний залишок у липні автоматично повернеться до державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".

Що потрібно зробити

Якщо на картці ще залишилися кошти "Зимової 1000" - їх необхідно витратити до 30 червня включно. Після цієї дати залишок повернеться до державного бюджету і скористатися ним буде неможливо.

На що можна витратити

Кошти національного кешбеку приймають за такими категоріями:

  • оплата комунальних послуг;
  • ліки українського виробництва;
  • книги від українських видавництв;

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  • продукти та товари від українських виробників;
  • поштові послуги;
  • підтримка Сил оборони України.

Перевірити залишок можна в застосунку або на сайті програми.

Уряд затвердив розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності 2026 року для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та родин загиблих захисників. Розмір виплат становитиме від 450 до 3100 гривень залежно від статусу отримувача.

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