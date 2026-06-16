Частина грошової допомоги для українців згорить наприкінці червня: що треба знати

Що потрібно зробити

Якщо на картці ще залишилися кошти "Зимової 1000" - їх необхідно витратити до 30 червня включно. Після цієї дати залишок повернеться до державного бюджету і скористатися ним буде неможливо.

На що можна витратити

Кошти національного кешбеку приймають за такими категоріями:

оплата комунальних послуг;

ліки українського виробництва;

книги від українських видавництв;

продукти та товари від українських виробників;

поштові послуги;

підтримка Сил оборони України.

Перевірити залишок можна в застосунку або на сайті програми.