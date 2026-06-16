Частина грошової допомоги для українців згорить наприкінці червня: що треба знати

Термін використання коштів програми "Зимова 1000" спливає 30 червня. Невикористаний залишок у липні автоматично повернеться до державного бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".
Що потрібно зробити
Якщо на картці ще залишилися кошти "Зимової 1000" - їх необхідно витратити до 30 червня включно. Після цієї дати залишок повернеться до державного бюджету і скористатися ним буде неможливо.
На що можна витратити
Кошти національного кешбеку приймають за такими категоріями:
Перевірити залишок можна в застосунку або на сайті програми.
Уряд затвердив розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності 2026 року для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та родин загиблих захисників. Розмір виплат становитиме від 450 до 3100 гривень залежно від статусу отримувача.