Часть денежной помощи для украинцев будет аннулирована в конце июня: что нужно знать

Срок использования средств программы "Зимняя 1000" истекает 30 июня. Неиспользованный остаток в июле будет автоматически возвращен в государственный бюджет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дії".
Что нужно сделать
Если на карте еще остались средства "Зимней 1000" - их необходимо потратить до 30 июня включительно. После этой даты остаток вернется в государственный бюджет и воспользоваться им будет невозможно.
На что можно потратить
Средства национального кэшбэка принимаются по следующим категориям:
Проверить остаток можно в приложении или на сайте программы.
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