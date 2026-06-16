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Часть денежной помощи для украинцев будет аннулирована в конце июня: что нужно знать

06:24 16.06.2026 Вт
1 мин
Как проверить баланс карты и куда ещё можно перечислить средства?
aimg Екатерина Коваль
Фото: средства можно потратить на коммунальные услуги, лекарства и другие нужды (Getty Images)

Срок использования средств программы "Зимняя 1000" истекает 30 июня. Неиспользованный остаток в июле будет автоматически возвращен в государственный бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дії".

Что нужно сделать

Если на карте еще остались средства "Зимней 1000" - их необходимо потратить до 30 июня включительно. После этой даты остаток вернется в государственный бюджет и воспользоваться им будет невозможно.

На что можно потратить

Средства национального кэшбэка принимаются по следующим категориям:

  • оплата коммунальных услуг;
  • лекарства украинского производства;
  • книги от украинских издательств;
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  • продукты и товары от украинских производителей;
  • почтовые услуги;
  • поддержка Сил обороны Украины.

Проверить остаток можно в приложении или на сайте программы.

Правительство утвердило размеры разовой денежной помощи ко Дню Независимости 2026 года для ветеранов, людей с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий и семей погибших защитников. Размер выплат составит от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса получателя.

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