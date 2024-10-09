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Частина Бучі залишилася без води до завтра: що сталося

Середа 09 жовтня 2024 20:40
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Частина Бучі залишилася без води до завтра: що сталося Фото: водопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ніна Єланська

До завтра у домівках деяких мешканців Бучі буде відсутнє водопостачання. Його планують відновити орієнтовно до обіда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бучанську міську раду.

У частині Бучі було відключене частково водопостачання через аварійно-відновлювальні роботи на водогоні.

Зазначається, що без води залишаться жителі вулиць:

  • Зої Гайдай,
  • Богдана Ступки
  • Носова.

Повідомляється, що орієнтовний термін відновлення - це 10 жовтня, до 12:00.

"Просимо жителів поставитися з терпінням та розумінням", - заявили у міськраді.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, що через постійні російські обстріли мешканцям Краматорська вода буде подаватися у домівки раз на три доби.

Також українцям наприкінці вересня почали надходити фейкові листи-оповіщення від нібито водоканалу та ДТЕК щодо ситуації з водо- та енергопостачанням у Сумській області.

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Водопостачання
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