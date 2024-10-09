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Часть Бучи осталась без воды до завтра: что произошло

Среда 09 октября 2024 20:40
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Часть Бучи осталась без воды до завтра: что произошло Фото: водоснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

До завтра в домах некоторых жителей Бучи будет отсутствовать водоснабжение. Его планируют восстановить ориентировочно до обеда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бучанский городской совет.

В части Бучи было отключено частично водоснабжение из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе.

Отмечается, что без воды останутся жители улиц:

  • Зои Гайдай,
  • Богдана Ступки
  • Носова.

Сообщается, что ориентировочный срок восстановления - это 10 октября, до 12:00.

"Просим жителей отнестись с терпением и пониманием", - заявили в горсовете.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что из-за постоянных российских обстрелов жителям Краматорская вода будет подаваться в дома раз в трое суток.

Также украинцам в конце сентября начали поступать фейковые письма-уведомления от якобы водоканала и ДТЭК о ситуации с водо- и энергоснабжением в Сумской области.

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Водоснабжение
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