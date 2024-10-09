Часть Бучи осталась без воды до завтра: что произошло

До завтра в домах некоторых жителей Бучи будет отсутствовать водоснабжение. Его планируют восстановить ориентировочно до обеда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бучанский городской совет.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что из-за постоянных российских обстрелов жителям Краматорская вода будет подаваться в дома раз в трое суток.

"Просим жителей отнестись с терпением и пониманием", - заявили в горсовете.

Сообщается, что ориентировочный срок восстановления - это 10 октября, до 12:00.

В части Бучи было отключено частично водоснабжение из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе.

Также украинцам в конце сентября начали поступать фейковые письма-уведомления от якобы водоканала и ДТЭК о ситуации с водо- и энергоснабжением в Сумской области.

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