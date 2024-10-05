Субсидії в Україні: про що важливо повідомити у Пенсійний фонд

Після призначення субсидії, житлові умови і не тільки можуть змінитися. Про це потрібно повідомити у Пенсійний фонд протягом 30 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online .

"Громадянин, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів з моменту виникнення обставин, які впливають на призначення субсидії, зобов’язаний поінформувати про це орган ПФУ", - йдеться у повідомленні.

Субсидії в Україні

Пенсійний фонд України здійснює перерахунки житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Відомо, що для більшості громадян такий перерахунок відбудеться в автоматичному режимі, але є й ті, кому обов'язково потрібно звернутися за перерахунком до ПФУ.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні змінюється порядок нарахування субсидій. Наразі діятимуть нові правила для компенсації оплати твердого пічного палива під час опалювального сезону 2024-2025 років.

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