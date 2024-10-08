ua en ru
Вт, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Краматорську подаватимуть воду лише раз на три дні

Вівторок 08 жовтня 2024 19:55
UA EN RU
У Краматорську подаватимуть воду лише раз на три дні Фото: водопостачання (freepik.com)
Автор: Ніна Єланська

Через постійні російські обстріли у Краматорську подача води буде відбуватися за графіком доба-через три. Наслідки обстрілу інфраструктури, які сталися наприкінці вересня, фахівці досі намагаються усунути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Працюємо разом із комунальними підприємствами, ДСНС, благодійними організаціями і міжнародними фондами, щоб забезпечити альтернативні джерела води для жителів півночі Донеччини", - зазначив він.

Філашкін звернув увагу, що складнощі з водою є майже по всій області, однак наразі критичних проблем із доступом до питної води не спостерігається. Наразі складнощі із водопостачанням окрім Краматорська є також у Дружківці та Слов'янську.

За його словами, зараз триває підготовка робіт з буріння свердловин у Слов'янську, Краматорську, Дружківці, Добропіллі. Це допоможе вирішити проблеми із водопостачанням. населення було з водопостачанням.

Також він зазначив, що комунальники, волонтери та працівники ДСНС роблять усе можливе, щоб вода у Краматорську постачалася не раз у три доби, а постійно та безперервно.

Сьогодні Генштаб України повідомив, що на Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три штурми позицій українських військових поблизу Калинівки, Часового Яру та Ступочок. Дві атаки ворога було успішно відбито, однак одна із них станом на вечір 8 жовтня досі триває.

Нагадаємо, що 22 вересня росіяни здійснили черговий удар по Краматорську, внаслідок якого було поранено п'ятьох осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ Водопостачання
NEWS
"Прильоти" без тривоги та велика пожежа. Що відомо про наслідки удару по Харкову
"Прильоти" без тривоги та велика пожежа. Що відомо про наслідки удару по Харкову
DAILY
Обвалу фронту немає. Як вихід ЗСУ з Вугледару змінить поле бою та які міста під загрозою
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Обвалу фронту немає. Як вихід ЗСУ з Вугледару змінить поле бою та які міста під загрозою