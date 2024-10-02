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Частина Бучі залишилася без світла через аварію: коли повернуть електропостачання

Ілюстративне фото: у Бучі відновлюють електропостачання після аварії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Бучі сьогодні, 2 жовтня, сталося аварійне відключення світла. Електропостачання планують повернути вже ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Бучасервіс" у Telegram.

Як зазначили у компанії, у деяких районах міста відсутнє електропостачання через аварію на лінії 10 кіловольт.

"За інформацією від ДТЕК, ремонтні роботи планується завершити до 20:00 02.10.2024", - додали в КП.

Актуальну інформацію про аварійні відключення та орієнтовний час відновлення можна отримати за допомогою офіційного чат-бота ДТЕК.

 

Атаки на енергосистему

Нагадаємо, від початку весни російські окупанти посилено обстрілювали об'єкти української енергетичної інфраструктури.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що під час таких атак Росія фактично знищила всі теплові електростанції та значну частину гідроелектростанцій у країні.

При цьому, за його словами, росіяни готуються до атак на українські атомні електростанції. Їхньою ціллю можуть стати підстанції, які забезпечують електроенергією АЕС.

Таким чином, ворог може змусити Україну відключити енергоблоки на АЕС, розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ДТЕКБучаВідключеня світлаВимкнення світла