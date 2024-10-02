Частина Бучі залишилася без світла через аварію: коли повернуть електропостачання

Атаки на енергосистему

Нагадаємо, від початку весни російські окупанти посилено обстрілювали об'єкти української енергетичної інфраструктури.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що під час таких атак Росія фактично знищила всі теплові електростанції та значну частину гідроелектростанцій у країні.

При цьому, за його словами, росіяни готуються до атак на українські атомні електростанції. Їхньою ціллю можуть стати підстанції, які забезпечують електроенергією АЕС.

Таким чином, ворог може змусити Україну відключити енергоблоки на АЕС, розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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