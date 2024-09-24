Готують цієї осені. Зеленський розкрив деталі російського плану атак на АЕС України

Російські окупанти цієї осені можуть атакувати українські атомні електростанції. Вони зроблять АЕС своїми мішенями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН.

Глава держави нагадав, що російський диктатор порушив велику кількість норм і правил, і він не зупиниться сам. Росію можна лише змусити до миру.

За словами Зеленського, у цій війні слід зупинити агресора, який є порушником Статуту ООН.

Президент наголосив, що на тлі наближення зими Росія знову намагається знищити українську енергосистему.

"І цієї осені вони навіть більш цинічні. Вони готові зробити мішенню наші атомні електростанції, три АЕС. У нас є така інформація і докази цього. Якщо Росія готова зайти так далеко це означає, що ваші цінності не мають значення для Москви", - додав Зеленський.