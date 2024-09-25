Ціль - підстанції. Експерт назвав можливий план атак Росії на українські АЕС

Російські окупанти можуть готувати атаки на українські атомні електростанції. Ціллю ворога, ймовірно, будуть підстанції.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Експерт нагадав, що всі країни назвали неприпустимим атаки на АЕС. На майданчиках ООН це питання також обговорювалося.

Водночас, за словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, росіяни планують атаки на підстанції та розподільчі мережі.

Мусієнко зазначив, що підстанції необхідні для транспортування та розподілу виробленої електроенергії.

"От Росія хоче бити по цих підстанціях, судячи з того, що говорив міністр закордонних справ, для того, щоб, ну ми розуміємо, створити проблеми для атомних електростанцій", - уточнив він.

Але, за словами експерта, ще більшою загрозою є те, що росіяни можуть бити по підстанціях, які забезпечують електроенергією самі АЕС. А це порушення роботи охолоджуючих ставків та насосів, як було у випадку із Запорізькою АЕС.

"Все це за планом ворога має призводити до того, що якщо вироблятиметься електроенергія і не транспортуватиметься, вона не може вічно не транспортуватися і знаходитися фактично в місці її генерації. Це може призвести до відключення енергоблоків. І ось це можливий план Росії", - вважає Мусієнко.

Він зазначив, що атомна генерація більшою мірою забезпечує потреби України в електроенергії.