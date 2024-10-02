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Часть Бучи осталась без света из-за аварии: когда вернут электроснабжение

Иллюстративное фото: в Буче восстанавливают электроснабжение после аварии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Буче сегодня, 2 октября, произошло аварийное отключение света. Электроснабжение планируют вернуть уже вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Бучасервис" в Telegram.

Как отметили в компании, в некоторых районах города отсутствует электроснабжение из-за аварии на линии 10 киловольт. 

"По информации от ДТЭК, ремонтные работы планируется завершить к 20:00 02.10.2024", - добавили в КП. 

Актуальную информацию об аварийных отключениях и ориентировочном времени восстановления можно получить при помощи официального чат-бота ДТЭК. 

 

Атаки на энергосистему

Напомним, с начала весны российские оккупанты усиленно обстреливали объекты украинской энергетической инфраструктуры.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ходе таких атак Россия фактически уничтожила все тепловые электростанции и значительную часть гидроэлектростанций в стране.

При этом, по его словам, россияне готовятся к атакам на украинские атомные электростанции. Их целью могут стать подстанции, которые обеспечивают электроэнергией АЭС.

Таким образом, враг может вынудить Украину отключить энергоблоки на АЭС, рассказывал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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