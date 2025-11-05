Частина Броварів залишилася без опалення: коли відновлять подачу тепла

У Броварах тимчасово призупинили подачу тепла через аварію на тепломережі. Без опалення залишилися будинки 34-го мікрорайону.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на міського голову Броварів Ігоря Сапожка .

За його словами, комунальні служби вже працюють над ліквідацією пориву, проте відновлення теплопостачання може зайняти деякий час.

Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні офіційно стартував 28 жовтня. Президент Володимир Зеленський наприкінці жовтня повідомляв, що ситуація в енергетиці стабільна, триває відновлення після російських ударів, а також нарощується кількість ремонтних бригад і штабів швидкого реагування. Україна домовляється з партнерами - зокрема Німеччиною, Італією та ЄС - про постачання обладнання для енергосистеми.

РБК-Україна писало, що на початку листопада близько 70-80% котелень уже підключені до тепла. За словами т.в.о. голови Держенергонагляду Анатолія Замулка, опалення отримують приблизно 50-55% житлових будинків, тоді як у соціальній сфері цей показник сягає 70%. Частина ОСББ та кооперативів свідомо відклали запуск тепла до початку нового місяця.