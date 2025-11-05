Частина Броварів залишилася без опалення: коли відновлять подачу тепла
У Броварах тимчасово призупинили подачу тепла через аварію на тепломережі. Без опалення залишилися будинки 34-го мікрорайону.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на міського голову Броварів Ігоря Сапожка.
За його словами, комунальні служби вже працюють над ліквідацією пориву, проте відновлення теплопостачання може зайняти деякий час.
Постачання теплової енергії призупинене за адресами:
- бульв. Незалежності, 12, 12а, 12б, 12в, 14/1, 14а, 14б, 14г, 16а, 16б, 16в, 19а, 21, 21а;
- вул. Чорних Запорожців, 54б, 60а, 60б, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 68, 68а, 68б, 70, 70б;
- вул. Симона Петлюри 11г, 13, 13а, 15, 15а, 16г, 18/1, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 20, 21, 21а, 21б, 21в, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 25б, 36, 36а, 36б;
- вул. Симоненка 105, 105б, 107, 107б, 111;
- вул. Харківська, 46;
- вул. Металургів, 3, 9, 11, 13, 19, 35;
- вул. Воїнів-Афганців 7, 7а, 7б, 9, 11, 13, 17, 8,10.
Завершити роботи та відновити теплопостачання обіцяють до 06:00 п’ятниці, 7 листопада.
Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні офіційно стартував 28 жовтня. Президент Володимир Зеленський наприкінці жовтня повідомляв, що ситуація в енергетиці стабільна, триває відновлення після російських ударів, а також нарощується кількість ремонтних бригад і штабів швидкого реагування. Україна домовляється з партнерами - зокрема Німеччиною, Італією та ЄС - про постачання обладнання для енергосистеми.
РБК-Україна писало, що на початку листопада близько 70-80% котелень уже підключені до тепла. За словами т.в.о. голови Держенергонагляду Анатолія Замулка, опалення отримують приблизно 50-55% житлових будинків, тоді як у соціальній сфері цей показник сягає 70%. Частина ОСББ та кооперативів свідомо відклали запуск тепла до початку нового місяця.