ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Частина Броварів залишилася без опалення: коли відновлять подачу тепла

Середа 05 листопада 2025 10:51
UA EN RU
Частина Броварів залишилася без опалення: коли відновлять подачу тепла Фото: Частина Броварів залишилася без тепла (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Броварах тимчасово призупинили подачу тепла через аварію на тепломережі. Без опалення залишилися будинки 34-го мікрорайону.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на міського голову Броварів Ігоря Сапожка.

За його словами, комунальні служби вже працюють над ліквідацією пориву, проте відновлення теплопостачання може зайняти деякий час.

Постачання теплової енергії призупинене за адресами:

  • бульв. Незалежності, 12, 12а, 12б, 12в, 14/1, 14а, 14б, 14г, 16а, 16б, 16в, 19а, 21, 21а;
  • вул. Чорних Запорожців, 54б, 60а, 60б, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 68, 68а, 68б, 70, 70б;
  • вул. Симона Петлюри 11г, 13, 13а, 15, 15а, 16г, 18/1, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 20, 21, 21а, 21б, 21в, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 25б, 36, 36а, 36б;
  • вул. Симоненка 105, 105б, 107, 107б, 111;
  • вул. Харківська, 46;
  • вул. Металургів, 3, 9, 11, 13, 19, 35;
  • вул. Воїнів-Афганців 7, 7а, 7б, 9, 11, 13, 17, 8,10.

Завершити роботи та відновити теплопостачання обіцяють до 06:00 п’ятниці, 7 листопада.

Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні офіційно стартував 28 жовтня. Президент Володимир Зеленський наприкінці жовтня повідомляв, що ситуація в енергетиці стабільна, триває відновлення після російських ударів, а також нарощується кількість ремонтних бригад і штабів швидкого реагування. Україна домовляється з партнерами - зокрема Німеччиною, Італією та ЄС - про постачання обладнання для енергосистеми.

РБК-Україна писало, що на початку листопада близько 70-80% котелень уже підключені до тепла. За словами т.в.о. голови Держенергонагляду Анатолія Замулка, опалення отримують приблизно 50-55% житлових будинків, тоді як у соціальній сфері цей показник сягає 70%. Частина ОСББ та кооперативів свідомо відклали запуск тепла до початку нового місяця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Бровари Опалювальный сезон
Новини
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце